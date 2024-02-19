Камский государственный автомеханический техникум в Набережных Челнах отремонтируют за 417 млн

Камский государственный автомеханический техникум в Набережных Челнах будет отремонтирован за 417 млн рублей, выяснило «Реальное время». Исполнитель должен будет выполнить все работы до 1 декабря 2024 года. Также ранее за 250 млн рублей планировалось отремонтировать общежитие №3 КФУ.

Подрядчик должен будет выполнить строительные и монтажные, а также прочие работы по ремонту объекта. Согласно проекту госконтракта, рабочие должны будут сделать монтаж всего необходимого оборудования. Среди перечня обязательных работ числится комплекс работ в учебном и мастерском блоке, благоустройство техникума, работа по установке наружного освещения и техническое обустройство учебного блока.

В госконтракте устанавливается организация работы по проведению плановых проверок, фиксированию выявленных замечаний, установлению сроков по устранению выявленных замечаний, устранению выявленных замечаний, установлению обязанностей участников взаимодействия.

При капитальном ремонте здания на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. В документе отмечается, что гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. В случае необходимости ремонта до истечения гарантийного срока он будет приостановлен до устранения всех неполадок.

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Разиль Самигуллин