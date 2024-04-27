В Казани произошел пожар в многоквартирном доме

В Казани на улице Четаева в многоквартирном доме произошел пожар. На место происшествия выехало несколько пожарных машин. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее в СНТ «Дружба» Тукаевского района произошел пожар. Одноэтажный дощатый садовый дом был полностью охвачен огнем. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 30 кв. м.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».