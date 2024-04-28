КОС-СИНТЕЗ наградила подарками молодых воспитанников своего клуба

Гостями второй финальной игры Чемпионата России в Казани 27 апреля стали воспитанники казанской СШОР по водному поло.

КОС-СИНТЕЗ приготовил подарки для молодых ватерполистов, поздравив их с победой в Первенстве России среди юношей до 16 лет. Для того, чтобы момент запомнился надолго, вручить подарки попросили вице-президента Федерации водного поло России Геннадия Карпюка. Церемонию награждения в прямом эфире транслировал телеканал ТНВ.

В начале апреля сборная Республики Татарстан, костяк которой составили воспитанники СШОР г. Казани, выиграла Первенство России по своему возрасту. В финальном матче татарстанцы под руководством тренера Сергея Дудкина обыграли московскую команду «Радуга-Запад», 17-14.

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Разиль Самигуллин