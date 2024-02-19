КФУ и Университет Иннополис получили гранты по проекту «Передовые инженерные школы»

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что проект «Передовые инженерные школы» будет действовать до 2030 года. Общий объем софинансирования до 2026 года составит около 60 млрд рублей. Сейчас в стране работают 30 передовых инженерных школ в 15 регионах. Еще 20 таких школ начнут работу с нового учебного года.

Заседание Совета по грантам прошло под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова. За прошлый год в передовые инженерные школы вложили более 13,5 млрд рублей, а финансирование со стороны государства выросло до 12,6 млрд рублей.

Передовые инженерные школы разделили на три группы, внутри каждой произошли ротации. Совет по грантам оценивал школы по ряду критериев, среди которых: амбициозность целей и результаты их реализации, работа с высокотехнологичными компаниями и объем средств, которые предприятия вложили в школу.

В первую группу попали шесть университетов. Им увеличили государственное финансирование. В 2024 году им выделят по 634,5 млн рублей (в 2023 году четырем инженерным школам было выделено по 514 млн рублей).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Национальный исследовательский университет ИТМО.

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Самарский государственный медицинский университет.

Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Южный федеральный университет.

Вторая группа также изменилась, количество университетов уменьшилось с 20 до 17. Увеличилось их финансирование: по 427,7 млн рублей на школу. Среди участников второй группы также есть Университет Иннополис.



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Нафиса Миннехузина