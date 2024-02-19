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КФУ и Университет Иннополис получили гранты по проекту «Передовые инженерные школы»

15:33, 19.02.2024
КФУ и Университет Иннополис получили гранты по проекту «Передовые инженерные школы»
Фото: Реальное время/Роман Хасаев

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что проект «Передовые инженерные школы» будет действовать до 2030 года. Общий объем софинансирования до 2026 года составит около 60 млрд рублей. Сейчас в стране работают 30 передовых инженерных школ в 15 регионах. Еще 20 таких школ начнут работу с нового учебного года.

Заседание Совета по грантам прошло под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова. За прошлый год в передовые инженерные школы вложили более 13,5 млрд рублей, а финансирование со стороны государства выросло до 12,6 млрд рублей.

Передовые инженерные школы разделили на три группы, внутри каждой произошли ротации. Совет по грантам оценивал школы по ряду критериев, среди которых: амбициозность целей и результаты их реализации, работа с высокотехнологичными компаниями и объем средств, которые предприятия вложили в школу.

В первую группу попали шесть университетов. Им увеличили государственное финансирование. В 2024 году им выделят по 634,5 млн рублей (в 2023 году четырем инженерным школам было выделено по 514 млн рублей).

  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
  • Национальный исследовательский университет ИТМО.
  • Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
  • Самарский государственный медицинский университет.
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет.
  • Южный федеральный университет.

Вторая группа также изменилась, количество университетов уменьшилось с 20 до 17. Увеличилось их финансирование: по 427,7 млн рублей на школу. Среди участников второй группы также есть Университет Иннополис.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоОбразование Татарстан
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