Бывшего совладельца «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» взяли под стражу в зале суда

Бывшему совладельцу «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мещанский районный суд города Москвы постановил изменить меру пресечения экс-совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому. Его отправили под стражу до 15 марта 2024 года.

Ранее Якубовский находился под домашним арестом.



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Нафиса Миннехузина