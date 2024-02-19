В Татарстане откроется филиал Института экономики роста имени Столыпина

Для продвижения новой экономической программы Институт экономики роста имени Столыпина (ИЭР) расширяет представительство в регионах. В республике откроется филиал ИЭР, который будет заниматься донастройкой экономической стратегии, сообщил председатель координационного совета ИЭР Борис Титов во время делового визита в Казань.

«В Татарстане мы видим наиболее полную реализацию постулатов предложенной нами экономической программы «Рост для всех» (ее также называют «НЭП 2.0», — прим. авт.) . Этот успех надо развивать. Поэтому будем усиливать экспертную команду, создадим филиал, который будет заниматься мониторингом реализации и донастройкой экономической стратегии», — рассказал Борис Титов.

Подобный филиал сейчас создается и в Красноярске, добавил он. «Должен отметить, что подобный филиал сейчас создается и в Красноярске, поскольку сибирский макрорегион для страны особенно важен», — сообщил он.

Председатель координационного совета ИЭР Борис Титов отметил, что в республике растет количество производственных компаний среди МСБ благодаря расширению инфраструктуры промышленных парков. «Пока доля производственного МСП в общей массе МСП России очень мала — не более 7-8% от общей выручки. Однако Татарстан по этому показателю все равно находится в тройке регионов-лидеров. Причиной тому — усиленное развитие промышленных парков. Около 100 промпарков работает в республике, 75% — средняя их заполненность резидентами», — рассказал он.

Институт экономики роста имени Столыпина (ИЭР) придерживается либеральных подходов к развитию экономики. «Ключевые моменты реформы, которую мы продвигаем, — это снижение налоговой нагрузки для производственного МСП, разрешение малым предприятиям работать с НДС, ускоренная амортизация отечественного оборудования с коэффициентом 3 (с возможностью списывать до 150 процентов стоимости). Разумеется, «бесшовный переход» с УСН на общую систему налогообложения: 5% налога на прибыль на первые два года после перехода, и потом постепенное поднятие ставки до 20% в течение еще трех лет», — пояснил Борис Титов.

Председателем Наблюдательного Совета Института экономики роста им. Петра Столыпина является Олег Дерипаска, в совет входят Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Арсен Каноков и другие.

