В России предложили вернуть аналог пионерского галстука в школы

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков высказались о предложении вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука. Об этом сообщают RT.

Лилия Гумерова подчеркнула, что в обществе идут дискуссии о возвращении пионерского галстука и школьной формы в принципе. По ее мнению, школьные организации должны самостоятельно принимать решение относительно формы, эмблем, логотипов и галстуков. Однако она не поддержала идею обязательного ношения галстука всеми школьниками.

Сергей Комков считает, что для данного предложения необходимо вернуть саму пионерскую организацию. По его словам, понятие «пионер» необязательно должно быть связано с коммунистической идеологией. Сначала в школу нужно вернуть процесс воспитания, а уже потом можно возвращать пионерский галстук, атрибутом которого он является.

Стоит отметить, что организация «Пионеры Башкортостана» уже использует свой галстук и определенные атрибуты. Однако Лилия Гумерова не поддержала повсеместное внедрение аналога пионерского галстука, предложенного для всех российских школьников.

Нафиса Миннехузина