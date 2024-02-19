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Polymetal продаст свой российский бизнес за $3,69 млрд

13:17, 19.02.2024

Компания «Полиметалл», работающая в России, будет продана компании «Мангазея плюс». Сделку планируется завершить до конца марта. Сумма сделки составит $3,69 млрд. Покупателем выступит компания «Мангазея Плюс», которая занимается добычей драгоценных металлов.

Компания Polymetal известна как один из крупнейших в России производителей серебра и второй по величине производитель золота. После продажи компания «Полиметалл» продолжит работать в штатном режиме. Новый владелец сохранит управленческий состав и примет на себя все обязательства продаваемой компании.

Стороны планируют, что средства, полученные Polymetal от продажи российского бизнеса, будут направлены на строительство комбината в Казахстане и улучшение ликвидности группы. О том, что Polymetal планирует продать свои российские активы, стало известно еще в конце января.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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