В Казани пройдет второй хоккейный турнир среди исламских стран

С 11 по 15 мая в Казани, на льду «Татнефть Арены», пройдет международный турнир Кубок ОРХИС. Это событие организовано под эгидой Организации развития хоккея исламских стран. В турнире примут участие более 140 спортсменов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Пакистана, Монголии, Ирана, Ливана, Бахрейна и Кыргызстана.

Особенностью турнира станет выступление сборной Республики Татарстан. На льду «Татнефть Арены» развернутся захватывающие хоккейные баталии. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Ранее с 14 по 21 апреля в Салавате (Республика Башкортостан) прошли Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». За победу боролись юноши 2011—2012 годов рождения. Турнир проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Разиль Самигуллин