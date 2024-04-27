Банк России сообщил об увеличении объема пенсионных средств в системе

В конце 2023 года совокупный объем пенсионных средств превысил 7,5 триллиона рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали два фактора:

Положительная доходность от инвестирования пенсионных средств.

Приток средств в систему негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в том числе от частных клиентов.

Наиболее быстро росли пенсионные резервы НПФ, которые достигли 1,8 триллиона рублей (рост на 9,2%). Пенсионные накопления НПФ составили 3,3 триллиона рублей после увеличения на 6,8%. Пенсионные накопления Социального фонда России выросли на 6,2% и составили 2,4 триллиона рублей.

Кроме того, в IV квартале изменилась структура инвестиций НПФ: выросла доля вложений в облигации федерального займа, а доли корпоративных облигаций и акций снизились.

Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год составила 9,9% по пенсионным накоплениям и 8,8% по пенсионным резервам. Эти показатели превысили годовую инфляцию, которая составила 7,4%.



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Разиль Самигуллин