В Госдуму внесли законопроект, разрешающий ввоз ветпрепаратов без проверки соответствия производителей

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет не предоставлять заключение о соответствии производителя лекарственных средств требованиями правил надлежащей производственной практики при ввозе ветеринарных препаратов.

С сентября 2023 года поставки критически значимых препаратов из-за рубежа практически прекратились, однако отечественная программа импортозамещения в отрасли отсутствует даже в статусе проекта. Участники парламентских слушаний 18 апреля 2023 года признали, что без поддержки государства отечественные производители не смогут покрыть все потребности рынка в необходимых объемах и номенклатуре в ближайшие годы.

Некоторые целевые животные требуют небольшого количества препаратов, но существует видовое разнообразие таких животных, а также разнообразие болезней. Из-за этого производство полного перечня ветпрепаратов не считается экономически целесообразным.

Для сохранения продовольственной самодостаточности и биологической безопасности необходимо разработать и реализовать программу импортозамещения лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Законопроект внесли сегодня, и в его рамках разрешается не предоставлять заключение о соответствии производителя лекарственных средств до 1 января 2026 года.

— Законопроектом предусматривается приостановление требования о необходимости наличия заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для производственной площадки лекарственного препарата для ветеринарного применения, вводимого в гражданский оборот, при вводе в гражданский оборот ввозимого (перемещаемого) в Российскую Федерацию лекарственного препарата для ветеринарного применения до 1 января 2026 года, — написано в пояснительной записке к законопроекту.

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Нафиса Миннехузина