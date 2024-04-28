В подтопленных регионах страны от воды освобождено более 800 жилых домов

В подтопленных регионах страны от воды освобождено более 800 жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В настоящее время в 96 муниципалитетах остаются подтопленными более 10 тысяч жилых домов. За сутки от воды освобождено 822 жилых дома и более 1,5 тысячи приусадебных участков в 30 муниципалитетах.

В Тюменской области в 30 населенных пунктах остаются подтопленными:

188 жилых домов;

523 дачных дома;

2 879 приусадебных участков;

22 участка автодорог.

На месте работают более 630 специалистов, 60 единиц техники и 18 плавсредств. В 27 населенных пунктах Курганской области подтопленными остаются:

2 102 жилых дома;

6 849 дачных домов;

шесть низководных мостов;

11 участков автодорог.

Откачено свыше 44 тыс. кубометров воды из 78 жилых домов. От мусора очищено свыше 25 тыс. квадратных метров, также произведена дезинфекция 287 придомовых территорий. За прошедшие сутки в четырех населенных пунктах от воды освободилось девять жилых домов и 45 приусадебных участков. В Оренбургской области подтопленными остаются:

7 982 жилых дома;

13 271 приусадебный участок.

За сутки от воды освободилось порядка 800 жилых домов и 1 100 участков. В регион доставлено более 3 800 тонн гуманитарной помощи. Дезинфекция проведена более чем в 14 800 жилых домах. За сутки откачено более 30 тыс. кубометров воды. На месте работают более 2 500 специалистов, 507 единиц техники и 20 плавсредств.

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