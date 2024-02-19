В Казань на «Игры будущего» приехало более 1400 участников из 60 стран

Столица Татарстана активно готовится к «Играм будущего». Как сообщил мэр Казани, в город приехало уже более 1,4 тысячи участников из 60 стран.

Билеты на финал по Dota2, скейтбордингу, фиджитал-спорту были раскуплены, а площадки для проведения соревнований уже готовы.

— Все площадки на сегодняшний день готовы. Соревнования будут проводиться на 12 объектах столицы. С волнением ждем открытия игр. Билеты на финал и на полуфинал по игре Dota2 были раскуплены в течение 5 минут, — сообщил мэр Казани на «деловом понедельнике».

Напомним, что в Казань должны приехать 2 тысячи спортсменов из 107 стран. Столица Татарстана на «Играх будущего» ждет президента России Владимира Путина.



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Нафиса Миннехузина