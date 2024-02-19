В Госдуму внесли законопроект о возможности внесудебного обжалования приостановки учета недвижимости

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому можно будет внесудебным путем обжаловать решения о приостановлении государственного кадастрового учета и/или регистрации прав на недвижимое имущество. При этом такое обжалование не будет считаться обязательным досудебным порядком.

Заявитель или его представитель, а также кадастровый инженер или юрлицо, работником которого он является, смогут обжаловать решение о приостановлении. Для этого будут созданы специальные комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту также сообщается об изменениях в квалификационных требованиях к госслужащим, которые занимают должность государственных регистраторов прав, и о полномочиях госорганов по приостановлению и прекращению статуса государственных регистраторов при необоснованных решениях о приостановлении действий с недвижимостью.



Нафиса Миннехузина