Госдума рассмотрит поправку о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов

Поправку в законодательство о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов рассмотрят в первом чтении во вторник, 20 февраля, в Госдуме. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Госдумы.

Сообщается, что только за прошлый год на информационных ресурсах иностранных агентов свою рекламу разместило более 200 российских физлиц и юрлиц. Суммарно это сотни миллионов рублей. Многие получившие средства иноагенты не скрывают, что потратили полученные средства на нужды ВСУ.

Ранее, в начале февраля, сообщалось, что в Госдуме обсуждается возможное принятие закона о лишении иноагентов доходов в России. Зампред Комитета по экономической политике Артем Кирьянов уверен, что законопроект будет рассмотрен быстро.

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Разиль Самигуллин