Итоги дня: Минниханов — об уборке снега, первый рейс Ту-214, удары США по Ираку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 3 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что наиболее актуальная проблема в жизнедеятельности районов республики — это уборка снега с дорог и пешеходных зон. По его словам, с начала года в системе «Народный контроль» по этим вопросам опубликовано 6 674 уведомления.
- С начала 2024 года жители Татарстана подали 103 обращения по программе «Наш двор». В основном обращения касаются предложений по схемам благоустройства, включения в программу, организации собраний и других вопросов.
- В прошлом году из-за недостатка кадров на рынке труда к работе все чаще стали привлекать подростков от 14 лет. Так, за 12 месяцев 2023 года в России было открыто более 42 тысяч вакансий, на которые работодатели готовы принимать несовершеннолетних.
- Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, прошел успешно. Его выполнила авиакомпания Red Wings. Вылет состоялся из подмосковного аэропорта Жуковский, приземлился самолет в Сочи.
- В Кукморе построят лыжно-роллерную трассу за 90,7 млн рублей. На объекте будут проводиться лыжные гонки, а введут его в эксплуатацию до декабря 2024 года. Протяженность дороги с 35 поворотами составит 1,6 км.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидеры стран ЕС обрекают свои страны на проблемы, выделяя Украине 50 млрд евро. По его словам, это спусковой крючок для политических процессов в Евросоюзе.
- Министерство иностранных дел Кореи вызвало посла России Георгия Зиновьева. Ему выразили протест из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове.
- Тайвань увеличил штрафы в 15 раз за передачу России запрещенных к экспорту товаров и технологий. Теперь размер штрафа за первый незаконный экспорт составит 1 млн юаней, что примерно равно $139 тысяч.
- Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с арестами женщин в Афганистане с начала января за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением «Талибан»*.
- Постпредство России при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии ноту в связи с минными заграждениями между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС.
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране не могут открыть пропускные пункты на границе с Россией в ближайшие дни. Ранее предполагалось, что контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 11 февраля.
- Вооруженные силы США в ночь на 3 февраля нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке. Были поражены более 85 целей, в числе которых командные структуры, склады БПЛА и ракет, объекты инфраструктуры. Жертвами ударов стали 16 человек.
Ключевые события 710-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к продолжению конфликта и сохраняет враждебность к России. По его словам, цели СВО будут достигнуты, несмотря на усилия США.
- Ночью беспилотники ВСУ были уничтожены в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны России.
- Три населенных пункта в Белгородской области остались без электричества после обстрела ВСУ. Аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны России.
- В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными Силами России нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, аэродромной инфраструктуре ВСУ. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Табаевка и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. Потери украинских войск составили свыше 750-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак ВСУ. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 1 825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ. Потери украинских войск составили более 2 245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО «Град».
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили девять атак ВСУ. Потери украинских войск составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».
- На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы теробороны и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов. Украинские войска потеряли более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».
- На Херсонском направлении в результате действий российских войск нанесено поражение живой силе и технике теробороне в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Янтарное. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14 893 танка и других боевых бронированных машин, 1 215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 179 единиц автомобильной техники.
* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России
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