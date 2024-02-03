В Кукморе построят лыжно-роллерную трассу за 90 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Кукморе построят лыжно-роллерную трассу за 90,7 млн рублей. Средства на проведение работ выделяются из бюджета Татарстана. Планируется, что на объекте будут проводиться лыжные гонки, а введут его в эксплуатацию до декабря 2024 года. Протяженность дороги с 35 поворотами составит 1,6 км.

Современная трасса для лыжников пройдет вдоль городского стадиона

Трасса будет иметь одну полосу движения, которую выполнят из плотного асфальтобетона. Ширина проезжей части составит 4,5 метра, а обочины — 0,5 метра.

Вдоль трассы также установят бортовые камни и ограждения, которые будут обеспечивать безопасность как пешеходов, так и участников лыжных гонок. В качестве дополнительной защиты самого объекта по обочинам проведут водоотводы. Они будут избавлять дорогу от лишней влаги и осадков.

скриншот проекта от realnoevremya.ru

Для проведения строительства в городе изымут несколько земельных участков. На планируемой территории, проходящей вдоль Большекукморского стадиона, нет жилых строений, а потому демонтаж каких-либо объектов не предусматривается. До начала земляных работ проектной документацией также предусмотрена срезка растительного грунта толщиной до 0,3 метра. На его место уложат песок, поверх которого устроят дорожную одежду.

Первая лыжня Кукмора была сделана самими жителями

В декабре 2017 года в Кукморе заработала первая модульная лыжная база. Ее построили, чтобы поощрить инициативных местных жителей, которые своими силами проложили лыжную трассу для всего города.

Еще задолго до появления базы на месте лыжни были заросли из деревьев. Спортсмены, ветераны лыжных гонок и простые граждане своими силами расчистили территорию от растительности и построили дорогу.

Позднее к сооружению трассы подключился муниципалитет. При помощи Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана вдоль трассы было устроено освещение, а после по республиканской программе была построена и лыжная база площадью 115 «квадратов».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказывал на открытии глава Кукморского района Сергей Димитриев, катание на лыжах бесплатно для всех жителей:

— Прокат лыж также будет работать — за 50 рублей в час можно будет взять лыжи и покататься. Для малообеспеченных семей мы сделали 5 руб./час. Сама трасса расположена на территории 1,5 гектара, протяженность трассы — 3,6 километра, — говорил он в 2017 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин