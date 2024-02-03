Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС

Постпредство России при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ноту в связи с минными заграждениями между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС).



Нахождение мин в закрытой «буферной» зоне обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов, указали авторы сообщения.

В ведомстве заверили, что установка мин не угрожает персоналу станции и экспертам МАГАТЭ.

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Маргарита Головатенко