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МИД Южной Кореи выразил протест послу России

14:55, 03.02.2024

Министерство иностранных дел Кореи вызвало посла России Георгия Зиновьева. Ему выразили протест из-за слов официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщил МИД Кореи, в субботу посла России пригласил на беседу заместитель министра иностранных дел страны Чон Бён Вон.

— Вызывает большое сожаление, что российская сторона безусловно покрывает Северную Корею, несмотря на правду, и что высказывания главы [другого] государства были раскритикованы с помощью крайне резких слов, — заявил он.

1 февраля Захарова назвала причиной роста напряженности на Корейском полуострове «нахрапистую политику США и их союзников». Она также отметила, что заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о том, КНДР — единственная в мире страна, на законодательном уровне закрепившая за собой право на превентивный ядерный удар, — тенденциозно.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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