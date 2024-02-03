Вячеслав Володин: выделение 50 млрд евро Киеву вызовет проблемы для стран ЕС

Лидеры стран ЕС обрекают свои страны на проблемы, выделяя Украине 50 млрд евро. Это спусковой крючок для политических процессов в Евросоюзе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем. В Бельгии, Греции, Италии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Германии тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты, — написал он в своем telegram-канале.



Володин также упомянул, что в 2023 году был зафиксирован рост банкротств на четверть в Германии и рекордное за 6 лет число закрытых компании во Франции. Недовольны политикой Шольца 76% немцев, а рейтинг Макрона упал до 24%, напомнил он.

— Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев, — заключил председатель Госдумы.

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Галия Гарифуллина