США заявили об ударах по объектам Ирана в Ираке и Сирии

Вооруженные силы США в ночь на 3 февраля нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Об этом сообщает американское Центральное командование (CENTCOM).

— В 16:00 [00:00 мск 3 февраля] силы CENTCOM нанесли удары по Ираку и Сирии, нацеленные на подразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также по связанным с этим подразделением группировкам», — сказано в сообщении в соцсети X.

Отмечается, что были поражены более 85 целей, в числе которых командные структуры, склады БПЛА и ракет, объекты инфраструктуры, которые использовались проиранскими группировками. Армия США применила «многочисленные самолеты, включая стратегические бомбардировщики, взлетевшие с территории США».



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Галия Гарифуллина