Рустам Минниханов назвал уборку снега самой актуальной темой в жизнедеятельности Татарстана

Наиболее актуальная проблема в жизнедеятельности городов и районов Татарстана сейчас — это уборка снега с дорог и внутриквартальных проездов, с пешеходных зон. Такое мнение высказал раис республики Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании в Доме правительства Татарстана.



Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики. В совещании участвовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам главы республики, с начала года в системе «Народный контроль» по вопросам содержания объектов улично-дорожной сети опубликовано 6 674 уведомления. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

— Понятно, что так сложились погодно-климатические условия. Но люди же должны пользоваться тротуарами и дорогами. Наибольшее количество обращений — это Казань (3 305), Набережные Челны (1 145), Нижнекамск (279), Зеленодольск (234), Бугульма, Альметьевск, Высокогорский район. Главное, что из всех уведомлений исполнение составляет 37%. Много нерешенных вопросов в Казани, Челнах, Нижнекамске, — сказал татарстанский лидер.

Кроме того, он указал, что из-за смены температуры отмечены случаи схода снежных масс и наледи с крыш многоквартирных жилых домов и зданий. Также раис дал поручение обеспечить условия для жизнедеятельности в каждом населенном пункте.



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Галия Гарифуллина