Тайвань увеличил штрафы за передачу санкционных технологий России

Тайвань увеличил штрафы в 15 раз за передачу России запрещенных к экспорту товаров и технологий, сообщило управление международной торговли при Министерстве экономики Тайваня.



Теперь за первый незаконный экспорт в Россию составит 1 млн юаней, что примерно равно $139 тыс. Торговое управление значительно ужесточило наказание за незаконный экспорт в Россию и Белоруссию.

Ожидается, что ужесточится и контроль за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны.

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Маргарита Головатенко