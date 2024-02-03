16 человек погибли при атаке США приграничных районов Ирака

Жертвами ударов США по приграничным районам Ирака, совершенных сегодня ночью, стали 16 человек. Об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Басем аль-Авади.

— Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, вооруженные силы США в ночь на 3 февраля нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Атака была нацелена на подразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также на связанные с этим подразделением группировкам.

Были поражены более 85 целей, в числе которых командные структуры, склады БПЛА и ракет, объекты инфраструктуры, которые использовались проиранскими группировками. Армия США применила «многочисленные самолеты, включая стратегические бомбардировщики, взлетевшие с территории США».



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Галия Гарифуллина