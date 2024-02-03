Завершился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, прошел успешно. Его выполнила авиакомпания Red Wings. Вылет состоялся из подмосковного аэропорта Жуковский, приземлился самолет в Сочи.

— Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва — Сочи, на обновленном самолёте ТУ-214. Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолёта, эмоциями от просторного салона и комфортного полёта, — сказано в Telegram-канале аэропорта.

Напомним, Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») планирует начать поставку самолетов Ту-214 авиакомпаниям в 2024 году. В поставках заинтересованы авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и татарстанская «ЮВТ Аэро».



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Галия Гарифуллина