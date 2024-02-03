Дефицит кадров в России сделал востребованными подростков

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году из-за недостатка кадров на рынке труда к работе все чаще стали привлекать подростков от 14 лет. Согласно исследованию HeadHunter, за 12 месяцев 2023 года в России было открыто более 42 тысяч вакансий, на которые работодатели готовы принимать несовершеннолетних. Однако, как рассказали «Реальному времени» в SuperJob, такие наниматели чаще всего сотрудничают с учреждениями среднего профессионального образования и набирают молодежь в ссузах.

В Казани подросткам готовы предложить от 15 до 25 тысяч рублей

Как уверяют аналитики hh.ru, в прошлом году было открыто в три раза больше вакансий для подростков, чем в 2022-м, когда их было 14,5 тысячи. В свою очередь, специалисты SuperJob рассказали, что несовершеннолетние соискатели чаще всего претендуют на следующие позиции (в порядке убывания числа резюме):

курьер (если работодатель принимает на работу несовершеннолетних, то им поручаются предоплаченные заказы малого веса либо доставка документов и некоммерческих грузов);

оператор кол-центра;

комплектовщик/сборщик заказов;

копирайтер;

работник сферы общественного питания/официант/бариста.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так, например, в Москве ищут сканировщика торгового зала, чья заработная плата (на руки, после уплаты налогов) в месяц составит от 42,4 до 51 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплаты — Воронеж, где требуется кладовщик-комплектовщик. Подростку за эту работу готовы предложить 42 тысячи рублей в месяц. На третьем месте расположились Санкт-Петербург и Саратов — в обоих городах несовершеннолетним предлагают 35 тысяч рублей. Однако в первом ищут стажера по работе с клиентами, а во втором — специалиста call-центра (в обоих случаях неполный рабочий день).

Далее идет столица Татарстана — подросткам также готовы предложить вакансию оператора call-центра с зарплатой от 15 до 25 тысяч рублей за неполный день. Замыкают топ-5 вновь москвичи — повар-кассир за 270 рублей в час (работа только для тех, кому уже есть 16 лет).

Трудоустройство несовершеннолетних упрощают

В июне 2023 года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, упрощающий трудоустройство подростков с 14 лет. Он предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с несовершеннолетними, получившими общее образование, у которых есть родители. Таким образом, данная необходимость осталась только в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения.

Как было сказано в пояснительной записке, 91% российских старшеклассников хотели бы, согласно исследованию ВЦИОМ от 2021 года, подрабатывать в летние каникулы.

В SuperJob отметили, что каждый второй россиянин (49%) поддержал эту идею. По мнению опрошенных граждан, дети старше 14 лет уже вполне могли бы подрабатывать, но лишние бюрократические процедуры усложняют их трудоустройство. Каждый четвертый (25%) выступает против: свою позицию респонденты аргументируют возможностью злоупотреблений детским трудом.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Активно поддержали законопроект родители подростков: 66% из них убеждены, что в разрешении органов опеки на детское трудоустройство нет необходимости. При этом о наличии у их ребенка опыта подработки рассказали 18% родителей. Так, 8% сообщили, что трудоустройство было оформлено официально (дети работали в отрядах губернаторов и мэров, библиотеках, оздоровительных лагерях, на выкладке товаров в магазинах), еще 10% — неофициально (промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами, расклейщиками объявлений, продавцами и др.).

Россияне против работы несовершеннолетних на опасных производствах

Уже осенью 2023 года татарстанские депутаты подготовили поправки к Трудовому кодексу России, согласно которым несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет будет разрешено трудиться «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии».

Авторы поправок отмечают, что в примечании к перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда (утверждено правительством) сказано: при прохождении практики несовершеннолетние студенты, достигшие 16 лет, могут находиться на работах, включенных в перечень, не свыше 4 часов в день. Кроме того, для них должны строго соблюдаться санитарные правила и нормы по охране труда.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Данная инициатива не нашла высокой поддержки у россиян. По данным SuperJob, 76% граждан против привлечения несовершеннолетних к труду на опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности. Поддержал законопроект только каждый девятый — 11%, а их доводом стало то, что «раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».

При этом, как уверяют аналитики, чем старше россияне, тем больше среди них противников: 67% среди граждан до 34 лет и 81% среди людей от 45 лет. Больше всего негативных отзывов поступило от родителей — 82% из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с опасными условиями.

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Максим Кокунин