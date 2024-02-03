Минобороны: за ночь были сбиты семь беспилотников в трех областях России
Сегодня ночью беспилотники ВСУ были уничтожены в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, — говорится в сообщении.
Напомним, сбитый беспилотник ВСУ стал причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Огнем были охвачены 300 кв. м
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым