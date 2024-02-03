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Происшествия

Минобороны: за ночь были сбиты семь беспилотников в трех областях России

09:15, 03.02.2024

Сегодня ночью беспилотники ВСУ были уничтожены в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, — говорится в сообщении.

Напомним, сбитый беспилотник ВСУ стал причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Огнем были охвачены 300 кв. м

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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