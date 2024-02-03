Финляндия не планирует открывать границу с Россией в ближайшее время

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране не могут открыть пропускные пункты на границе с Россией в ближайшие дни. Ранее предполагалось, что контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 11 февраля.



По словам премьер-министра, въехать на территорию Финляндии из России хотят тысячи человек.

Власти страны должны разработать меры сдерживания нелегальной миграции до открытия границы, добавил Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.

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Маргарита Головатенко