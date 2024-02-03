В ООН призвали талибов* прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с арестами женщин в Афганистане с начала января за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением «Талибан»*.



— Мы призываем талибов* прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода, который они ввели, и немедленно освободить задержанных, — сказано в заявлении экспертов на сайте ООН.

Эксперты отметили важность соблюдения Афганистаном международных обязательства в области прав человека.

Задержания афганок начались на западе Кабула, но быстро распространились на остальные части города и другие провинции. Задержаны десятки человек.

По имеющимся данным, аресты производились в общественных местах — женщин и девочек насильно забирали полицейские машины и затем держали без связи с внешним миром. Женщин и девочек содержали в переполненных помещениях полицейских участков и кормили их лишь раз в день.

В апреле прошлого года Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, осуждающую запрет на работу женщин в Афганистане, Россия проголосовала за, как и остальные члены Совбеза.

В конце января «Талибан»* приказал вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам. Изначально после прихода к власти талибы* обещали обеспечить соблюдение прав женщин, но затем постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.

Верховный лидер движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада в июне 2023 года заявил, что режим талибов* освободил женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей».



* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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Маргарита Головатенко