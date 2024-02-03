Три белгородских села оказались обесточены после обстрела со стороны Украины

Три населенных пункта в Белгородской области остались без элекричества после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram канале.

— Под обстрел ВСУ попал поселок Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном доме пробита крыша и выбиты окна, во втором — выбиты окна и посечен фасад. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье, — указал он.

Губернатор Белгородской области отметил, что аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны России.

За сутки ВСУ обстреляли пять районов области.

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Галия Гарифуллина