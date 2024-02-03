Дмитрий Песков заявил, что США провоцируют Украину на продолжение конфликта

Вашингтон подталкивает Киев к продолжению конфликта и сохраняет враждебность к России. Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1». В ходе диалога Песков высказался о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, посетившей Киев.

— Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, несмотря на усилия Вашингтона.



— Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, провоцируют киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты, — сказал он.

По словам Пескова, США пытаются переложить финансовые траты, необходимые для поддержки Украины, на Европу. «Но в любом случае они сохраняют свое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях», — отметил он.

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Галия Гарифуллина