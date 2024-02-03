С января татарстанцы подали 103 обращения по программе «Наш двор»

С начала 2024 года жители Татарстана подали 103 обращения по программе «Наш двор». Об этом сообщила сегодня на совещании в Доме Правительства республики руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Совещание провел раис Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи. На нем присутствовал также премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам Зинатуллиной, обращения касаются предложений по схемам благоустройства, включения в программу, организации собраний и других вопросов, таких как уборка снега и проблемы с ТКО.



Также она отметила, то сейчас в рамках программы идет процесс подписания протоколов общих собраний собственников. Принято порядка 50% из них, еще около 42% находятся на стадии проверки. По Казани принято порядка 34% протоколов, Нурлатском районе — 31% протоколов, Тетюшском районе — 25%.

Что касается закупки оборудования, набор в спецификации планируется завершить 15 февраля. Синхронизация проведения дорожных работ с подрядными организациями будет закончена к 15 марта.



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Галия Гарифуллина