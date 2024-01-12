Главную елку Казани восстановят за 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Комитет внешнего благоустройства Казани ищет подрядчика для восстановления новогодних украшений главной городской елки после проведения праздников. Стоимость контракта оценивается в 12,5 миллиона рублей, а выполнить работы необходимо до 30 июня. После проведения так называемой ревизии с заменой неисправных гирлянд, инсталляцию начнут готовить к следующему Новому году.

Казанские власти уже строят планы на следующий Новый год

Главная елка Казани установлена перед Центром семьи «Казан» в Ново-Савиновском районе города. Она состоит из двух основных частей — самой елки и светового шатра. Подрядчику в присутствии представителей заказчика предстоит осмотреть 1 280 светодиодных 20-метровых гирлянд, на каждой из которых установлено по 200 светящихся шариков. Также ему предстоит проверить 32 декодера и 12 960 модулей управления в щитах и каркасах объекта.

Работы будут производиться на территории возле «Чаши», а потому исполнитель должен будет соблюдать ряд необходимых требований. В частности, они касаются сохранения газона, зеленых насаждений, искусственных и других объектов, расположенных на этой площади.

Неисправные гирлянды будет необходимо заменить к следующему Новому году. В обязанности подрядчика также войдет сборка-разборка, загрузка и транспортировка элементов праздничной инсталляции. Ответственность за работоспособность украшений главной елки столицы Татарстана также ляжет на плечи исполнителя, а нести он ее будет в течение двух лет с момента заключения контракта.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главной елкой Казани занимается компания, ремонтирующая фонтаны

Напомним, стоимость контракта на новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в столице Татарстана составила чуть более 15 миллионов рублей. В тендере участвовала всего одна казанская компания. Комитет внешнего благоустройства заключил договор с ООО «Аква бренд ко». Компания зарегистрирована в январе 2018 с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Бенефициаром и руководителем указан Георгий Казакевич. Основным видом деятельности указана работа, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Доходы «Аква бренд ко» за 2022 год оцениваются в 96,8 млн рублей, расходы — в 93,8 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 1,97 млн рублей. На протяжении пяти лет предприятие занимается ремонтом и содержанием казанских фонтанов. Только в 2023 году стоимость контрактов на оказание таких услуг составила 14,5 млн и 24,15 млн рублей соответственно.

Подрядчику предстояло установить главную елку Казани высотой почти в 35 метров до 12 декабря, световую конструкцию «Шатер» над ней — к 18 декабря. Все работы были завершены к 20 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году новогодним оформлением территории перед Центром семьи «Казан» занималось питерское ООО «Елочкин». Стоимость контракта с компанией составила 13,037 млн рублей при начальной цене в 14,8 млн рублей.

Как долго простоят новогодние украшения в городе

Еще в ноябре сообщалось, что главная елка Казани простоит у «Чаши» как минимум до середины первого месяца нового года, как максимум — до середины последнего месяца зимы. По плану, к демонтажу подрядчик должен приступить 15 января и завершить его до 15 февраля. Уже в начале января начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов заявил, что новогодние украшения в столице Татарстана начнут разбирать после старого Нового года — 14 января.

— До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будем проводить демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже будет демонтироваться постепенно, — сказал он.

Затем Комитет внешнего благоустройства сообщил, что работу основных новогодних иллюминаций в городе могут продлить до весны, а именно — марта 2024 года. Однако окончательное решение все еще не принято.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Помимо елки возле Центра семьи «Казан» в городе есть ряд других не менее интересных праздничных объектов. Так, например, новогодняя елка с праздничной иллюминацией расположена и в Старо-Татарской слободе. На ее установку с последующим демонтажем был потрачен почти 1 миллион рублей. Помимо 12-метровой ели в сумму закупки также вошли десять баннеров, метровый комплект декоративной световой конструкции «Роза ветров» и светодиодная гирлянда.

Также для Старо-Татарской слободы была закуплена световая иллюминация стоимостью 2 миллиона рублей. В то же время Советский район Казани в преддверии 2024 года приобрел новогоднюю иллюминацию за 1,62 млн рублей. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделила на гирлянды 2,3 млн рублей, а префектура «Старый город» купила ее за 2 млн рублей. Также новые световые толедо были смонтированы по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Максим Кокунин