Главную елку Казани восстановят за 12 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», Комитет внешнего благоустройства Казани ищет подрядчика для восстановления новогодних украшений главной городской елки после проведения праздников. Стоимость контракта оценивается в 12,5 миллиона рублей, а выполнить работы необходимо до 30 июня. После проведения так называемой ревизии с заменой неисправных гирлянд, инсталляцию начнут готовить к следующему Новому году.
Казанские власти уже строят планы на следующий Новый год
Главная елка Казани установлена перед Центром семьи «Казан» в Ново-Савиновском районе города. Она состоит из двух основных частей — самой елки и светового шатра. Подрядчику в присутствии представителей заказчика предстоит осмотреть 1 280 светодиодных 20-метровых гирлянд, на каждой из которых установлено по 200 светящихся шариков. Также ему предстоит проверить 32 декодера и 12 960 модулей управления в щитах и каркасах объекта.
Работы будут производиться на территории возле «Чаши», а потому исполнитель должен будет соблюдать ряд необходимых требований. В частности, они касаются сохранения газона, зеленых насаждений, искусственных и других объектов, расположенных на этой площади.
Неисправные гирлянды будет необходимо заменить к следующему Новому году. В обязанности подрядчика также войдет сборка-разборка, загрузка и транспортировка элементов праздничной инсталляции. Ответственность за работоспособность украшений главной елки столицы Татарстана также ляжет на плечи исполнителя, а нести он ее будет в течение двух лет с момента заключения контракта.
Главной елкой Казани занимается компания, ремонтирующая фонтаны
Напомним, стоимость контракта на новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в столице Татарстана составила чуть более 15 миллионов рублей. В тендере участвовала всего одна казанская компания. Комитет внешнего благоустройства заключил договор с ООО «Аква бренд ко». Компания зарегистрирована в январе 2018 с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Бенефициаром и руководителем указан Георгий Казакевич. Основным видом деятельности указана работа, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
Доходы «Аква бренд ко» за 2022 год оцениваются в 96,8 млн рублей, расходы — в 93,8 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 1,97 млн рублей. На протяжении пяти лет предприятие занимается ремонтом и содержанием казанских фонтанов. Только в 2023 году стоимость контрактов на оказание таких услуг составила 14,5 млн и 24,15 млн рублей соответственно.
Подрядчику предстояло установить главную елку Казани высотой почти в 35 метров до 12 декабря, световую конструкцию «Шатер» над ней — к 18 декабря. Все работы были завершены к 20 декабря.
В 2022 году новогодним оформлением территории перед Центром семьи «Казан» занималось питерское ООО «Елочкин». Стоимость контракта с компанией составила 13,037 млн рублей при начальной цене в 14,8 млн рублей.
Как долго простоят новогодние украшения в городе
Еще в ноябре сообщалось, что главная елка Казани простоит у «Чаши» как минимум до середины первого месяца нового года, как максимум — до середины последнего месяца зимы. По плану, к демонтажу подрядчик должен приступить 15 января и завершить его до 15 февраля. Уже в начале января начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов заявил, что новогодние украшения в столице Татарстана начнут разбирать после старого Нового года — 14 января.
— До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будем проводить демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже будет демонтироваться постепенно, — сказал он.
Затем Комитет внешнего благоустройства сообщил, что работу основных новогодних иллюминаций в городе могут продлить до весны, а именно — марта 2024 года. Однако окончательное решение все еще не принято.
Помимо елки возле Центра семьи «Казан» в городе есть ряд других не менее интересных праздничных объектов. Так, например, новогодняя елка с праздничной иллюминацией расположена и в Старо-Татарской слободе. На ее установку с последующим демонтажем был потрачен почти 1 миллион рублей. Помимо 12-метровой ели в сумму закупки также вошли десять баннеров, метровый комплект декоративной световой конструкции «Роза ветров» и светодиодная гирлянда.
Также для Старо-Татарской слободы была закуплена световая иллюминация стоимостью 2 миллиона рублей. В то же время Советский район Казани в преддверии 2024 года приобрел новогоднюю иллюминацию за 1,62 млн рублей. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделила на гирлянды 2,3 млн рублей, а префектура «Старый город» купила ее за 2 млн рублей. Также новые световые толедо были смонтированы по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.
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