Авиастроительный и Ново-Савиновский районов Казани закупят новогоднюю иллюминацию за 2,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В преддверии 2024 года администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани планирует приобрести новую новогоднюю иллюминацию. На эти цели из городского бюджета готовы выделить 2,3 млн рублей.

Приобрести для украшения территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани планируется декоративные инсталляции под названием «Новый год», «Подарки», «Зеркало» и «Ели». Каждую из них закупают в одном экземпляре.

Получить новогодние декоративные инсталляции администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани должна до 25 декабря 2023 года. Все товары требуется поставить новыми, в заводской упаковке, ранее не находившимися в эксплуатации.

скриншот realnoevremya.ru документации администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

Праздничную иллюминацию перед Новым годом закупит и казанская префектура «Старый город». На нее она готова потратить из муниципального бюджета ровно 2 млн рублей.



Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



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Татьяна Демина