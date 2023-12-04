На установку новогодней елки в Старо-Татарской слободе Казани потратят почти миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На установку и последующий демонтаж новогодней елки и иллюминации в Старо-Татарской слободе Казани готовы направить почти 1 миллион рублей. Финансирование работ обеспечат из муниципального бюджета.

Подрядчик должен установить на территории по адресу: ул. Шигабутдина Марджани, дома №10 и №16, 12-метровую искусственную новогоднюю беловежскую ель. Украсят ее шарами золотого (500 штук) и красного (200 штук) цвета. Вокруг дерева установят металлическое ограждение.

В сумму закупки также входят десять баннеров, метровый комплект декоративной световой конструкции «Роза ветров» и светодиодная гирлянда. Приобрести также должны четыре гобо-проектора с проекцией с эффектом падающих снежинок.

Заказчик работ — префектура «Старый город». Цена контракта, согласно его проекту, включает все расходы подрядчика, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, казанская префектура «Старый город» на 2 млн рублей планирует закупить новогоднюю иллюминацию. На эту сумму приобретут гирлянду теплого белого цвета и украшения для елки. К этому объекту также прилагается металлическое ограждение высотой 1,7 метра.



Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».



Татьяна Демина