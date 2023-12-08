Советский район Казани купил новогоднюю иллюминацию за 1,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский район Казани в преддверии 2024 года приобрел новогоднюю иллюминацию за 1,62 млн рублей. Закупку профинансировали из городского бюджета.

Украсят Советский район Казани две новые композиции — «Снежная Корона» и «Арка новогодняя». Также закупается 40 светодиодных гирлянд и 150 светильников.



В тендере на право заключения контракта с администрацией Советского района Казани участвовал один человек. Контракт достался ему по начальной цене, объявленной властями. Поставкой иллюминации займется казанский индивидуальный предприниматель Олег Белов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделила на новогоднюю иллюминацию 2,3 млн рублей. Префектура «Старый город» закупит ее за 2 млн рублей.

Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



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Татьяна Демина