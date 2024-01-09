Праздничные украшения в Казани начнут разбирать после старого Нового года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогодние украшения в столице Татарстана начнут разбирать после старого Нового года — 14 января. Об этом на брифинге, посвященном итогам проведения мероприятий в период новогодних каникул, рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

— До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будем проводить демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже будет демонтироваться постепенно, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, оформление Казани к Новому году завершилось 15 декабря. Главная елка города вновь была организована у «Чаши». Ее установка обошлась в 15 млн рублей. В то же время Советский район Казани в преддверии 2024 года приобрел новогоднюю иллюминацию за 1,62 млн рублей. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выделила на новогоднюю иллюминацию 2,3 млн рублей. Префектура «Старый город» купила ее за 2 млн рублей.



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Максим Кокунин