Оформлением территории казанской «Чаши» к Новому году займется питерский «Елочкин»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогодним оформлением территории перед Центром семьи «Казан» займется санкт-петербургское ООО «Елочкин», выяснило «Реальное время». Контракт с компанией из Северной столицы заключили на 13 миллионов рублей.



Всего на участие в тендере заявились два претендента. Питерская компания смогла выиграть его, предложив на 74 тысячи меньше своего конкурента и на 1,77 миллиона меньше начальной цены контракта, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Елочкин» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2016 году. Бенефициар — Александр Терентьев, также являющийся владельцем и руководителем питерского ООО «Формика», генеральный директор — Гоар Саакян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уставный капитал ООО «Елочкин» — 104 тысячи рублей. Выручка за 2021 год оценивается в 75,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,44 миллиона, а чистые активы — 4 миллиона.

В этом году с ООО «Елочкин» заключили 16 контрактов, в том числе на поставки светодинамических елей. Также компания оказывала услуги по ремонту детских и спортивных площадок и оформляла территорию Петроградского района Санкт-Петербурга ко Дню Победы.

Напомним, на оформление территории перед «Чашей» к Новому году власти столицы Татарстана были готовы выделить 14,8 миллиона рублей. В ходе тендера контракт подешевел на 12%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К новогоднему оформлению территории у «Чаши» планируют приступить в начале следующего месяца. Каркас должны собрать за 24 дня. К 18 декабря установят светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — главную елку Казани.



Простоит главный символ Нового года у Центра семьи «Казан» один месяц — 20 января 2023-го приступят к демонтажу конструкций. Полностью убрать с территории атрибуты праздника должны до 15 февраля.

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Татьяна Демина