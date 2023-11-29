На новогоднюю иллюминацию для Старо-Татарской слободы Казани потратят 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Для Старо-Татарской слободы Казани в преддверии 2024 года закупят новогоднюю иллюминацию. На эти цели из городского бюджета планируют направить ровно 2 млн рублей.

На эту сумму намерены приобрести светодиодную гирлянду теплого белого цвета из 40 пятнадцатиметровых нитей и 700 пластиковых шаров с УФ-защитой для елки — 200 красных штук диаметров 200 миллиметров и 500 золотых диаметров 150 миллиметров, которую установят на улице Шигабутдина Марджани. К этому объекту также прилагается металлическое ограждение высотой 1,7 метра.

Проекция с эффектом падающих снежинок появится в Казани на здании по ул. Татарстан, 20. На этой же улице на домах №9 и №11 разместят «проекцию с эффектом смены изображений».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заказчик новогодней иллюминации — префектура «Старый город». Авансирование проектом муниципального контракта не предусмотрено.

Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.

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Татьяна Демина