Итоги дня: Шойгу в Татарстане, Минниханов возглавил Академию наук, ограничение продажи алкоголя в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 11 июля:
- Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане в сопровождении раиса республики Рустама Минниханова. Он посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ему рассказали, что в этом году Вооруженные силы страны получат два новых и два модернизированных Ту-160, а также КВЗ и Казанский оптико-механический завод. В Челнах он побывал на КАМАЗе и «Ремдизеле».
- Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов стал новым президентом Академии наук Татарстана. Его кандидатуру выдвинул возглавлявший до сегодняшнего дня АН Мякзюм Салахов.
- В Казани на территории вокруг «Ак Барс Арены» ограничат розничную продажу алкоголя в день проведения матча за Суперкубок России по футболу. Решение принято в целях обеспечения безопасности. Исключение сделано для заведений общепита.
- С 11 июля в силу вступил приказ МВД России, позволяющий сотрудникам ГИБДД ограничивать право садиться за руль уклонившихся от явки по повестке в военкомат. Решение будет вноситься в единый реестр воинского учета.
- Госдума во втором и третьем, окончательном, чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России. Документ вступит в силу с 1 августа.
- В Куюках под Казанью в единственную местную школу, которую сдали 2 года назад, не попали 200 детей из числа живущих в деревне. Местные уверяют, что кроме ограниченной вместимости лицея «Алгоритм», есть и субъективные причины — туда успели поступить «неместные» дети.
- Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака, если один из супругов сменил пол. Изменения намерены внести в Семейный кодекс России.
- В Казани работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 56%. Обновляют 12 участков улиц протяженностью 10 км. На 11 объектах работы завершат до конца лета.
- В историческом центре Казани в окружении объектов культурного наследия на улице Большой Красной появится еще один элитный жилой комплекс с подземным паркингом. Пятиэтажное здание возведут во дворе дома А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого — Н.А. Геркена. Под застройку отведен участок земли размером 2,7 тыс. кв. м.
- Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о дополнительной защите россиян от финансовых мошенников. Он обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и возвращать деньги жертвам злоумышленников.
- Власти России сформируют прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие стройматериалы до 2030 года. Работой займутся Минстрой, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Росстат и ФАС.
- Главные проблемы отрасли культуры в Татарстане — кадры, переосмысление функционального назначения каждого учреждения этой сферы и доступность, считает министр культуры республики Ирада Аюпова. По ее мнению, что «пока не будет людей инициативных — ничего не будет».
- Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Доходы составили 27,824 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей, или 11%, больше запланированного в законе уровня.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов присудили Международную Арбузовскую премию директору Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Александру Габибову. Он удостоился ее за выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии.
- Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что показатель инфляции в России остается одним из самых низких в мире. С января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении показатель не превысил 3,5%.
Ключевые события 503-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Всего за этот период российские войска уничтожили 1,2 тысячи украинских танков. Шойгу подчеркнул, что «ВСУ с 4 июня в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений».
- Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине: в этом случае ВС РФ «будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии». По словам министра, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.
- ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Купянском направлении поражена украинская живая сила и техника около н. п. Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийская система М777 производства США. Около Антоновки в Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.
- Вооруженными Силами России за сутки поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ около Торецка (ДНР) и Орехов (Запорожская область), а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины около н.п. Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 10 украинских беспилотников.
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Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеЭкономикаФинансыБюджетНедвижимостьПромышленностьОПК
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