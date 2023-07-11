Российские банки обяжут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной защите россиян от финансовых мошенников. Он обяжет банки и платежные системы проверять подозрительные транзакции и возвращать деньги жертвам мошенничества, говорится на сайте Госдумы.

Банки смогут приостанавливать «явно мошеннические» операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента. Речь идет о случаях, когда людей обманом уговаривают перевести деньги злоумышленникам.

— После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Документ также предусматривает двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. О сомнительной операции он уведомит клиента. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет обдумать свое решение и не подтверждать перевод.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Чтобы войти в доверие к своей жертве и получить доступ к ее денежным средствам, мошенники регулярно видоизменяют и совершенствуют используемые сценарии общения. В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о новых схемах мошенничества и объяснили, на что необходимо обращать внимание, чтобы не стать их жертвой. Подробности — в материале «Реальное время».



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Айрат Назипов