В Татарстане отгружена партия пшеницы объемом 5 тысяч тонн для экспорта в Египет

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Татарстане была произведена отгрузка партии продовольственной пшеницы через зерновой терминал ООО «Кама Агро +». Общий объем партии составил 5 тысяч тонн. Пробы пшеницы были отобраны сотрудниками филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» для определения соответствия контракту, требованиям страны-импортера.

Образцы проходят необходимые исследования на показатели качества и безопасности. На основании заключения филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Татарстану примет решение о выдаче фитосанитарного сертификата.

Египет остается одним из основных потребителей продовольственной пшеницы, экспортируемой из Татарстана. Только с начала этого года в Египет уже отправлено семь теплоходов с зерном общим объемом 22,5 тысячи тонн. Также экспорт местной пшеницы осуществлялся через порт «Кавказ» в Саудовскую Аравию, Алжир, Бангладеш, Иран и Ливию.

Стоит отметить, что с января по апрель Россия увеличила экспорт зерна в Китай в 19,4 раза. По данным таможенной статистики Главного таможенного управления Китая, за 4 месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн.

Разиль Самигуллин