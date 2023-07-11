Сергей Шойгу допустил возможное применение кассетных боеприпасов против ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прибывший с рабочим визитом в Татарстан министр обороны Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Его слова передает RT.

— В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии, — сказал Шойгу.

По словам министра, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее. Шойгу подчеркнул, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни».

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Он добавил, что войска воздерживаются от применения кассетных боеприпасов в спецоперации, хотя Россия не присоединялась к конвенции по ним.

Сегодня Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему рассказали о производстве стратегических ракетоносцев Ту-160. Также глава оборонного ведомства побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель» и КАМАЗ. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

По данным министра, вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения. За этот период времени российские войска уничтожили 1,2 тысячи танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard, пять французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley.

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM.



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Айрат Назипов