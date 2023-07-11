Рустам Минниханов присудил Международную Арбузовскую премию российскому биохимику

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «ПостНаука»/YouTube.com

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении Международной Арбузовской премии директору ФГБУН Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук. Указ опубликован на сайте татарстанского лидера.

— За выдающийся вклад в развитие фосфорорганической химии присудить Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2023 года и присвоить звание «Лауреат Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии» Габибову Александру Габибовичу, — сказано в сообщении.

Александр Габибов родился 31 августа 1955 года. В 1977 году окончил химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1982 году защитил кандидатскую и в 1992 году докторскую диссертацию по химическим наукам. Автор более 170 научных статей и глав в книгах. Является российским биохимиком и академиком РАН.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сайта rais.tatarstan.ru

Международная Арбузовская премия была учреждена главой Татарстана в 1997 году, в канун 120-летнего юбилея академика и создателя химии фосфорорганических соединений Александра Арбузова. Она до сих пор остается единственной в своей области. Награда присуждается один раз в 2 года ко дню рождения Арбузова одному российскому или иностранному ученому. Размер премии составляет $5 тысяч.

В 2021 году профессор Свободного университета Амстердама Куп Ламмертсма стал лауреатом Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии. Ламмертсма — ученый с мировым именем, основатель мощной научной школы в Нидерландах и автор и соавтор более 250 научных публикаций.

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Айрат Назипов