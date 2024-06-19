Эдуард Шарафиев: «Считаю Фаниля Анваровича настоящим универсальным солдатом»

Глава Минземимущества Татарстана отправится курировать подшефные республике Лисичанск и Рубежное

Фото: Максим Платонов

Фаниль Аглиуллин, пробывший почти пять лет в кресле министра земельных и имущественных отношений Татарстана, в ближайшее время отправится в Луганскую Народную Республику — в качестве куратора восстановления подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Сегодня раис Татарстана назначил его исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, теперь его кандидатура должна будет пройти процедуру согласования в Госсовете. Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в разговоре с «Реальным временем» заявил, что опыт Фаниля Анваровича пригодится при контролировании расходов и ведении восстановительных работ. Подробнее о его биографии — в материале «Реального времени».

От службы в армии до главы службы безопасности президента

Фаниль Аглиуллин родился в селе Иске-Рязап Спасского района Татарстана и начинал со службы в ВС РФ в 1993—1995 годах. Затем до 2014 года он служил в органах внутренних дел России, а потом стал заместителем начальника отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны МВД по РТ.

Три года, с 2016-го по 2019-й, Аглиуллин был главой службы безопасности президента Татарстана Рустама Минниханова, а почти пять лет назад получил кресло главы Минземимущества.



Новый куратор восстановления подшефных Татарстану городов неоднократно посещал зону специальной военной операции с гуманитарными миссиями и был в самом Лисичанске. В ноябре 2022-го в ранге министра земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин привез более 60 тонн гуманитарки в Донбасс, а в апреле 2024-го посетил вместе с делегацией министерства Луганскую Народную Республику.

— Специалисты такого профиля посещают наш регион впервые. Мы рады приезду коллег из Республики Татарстан, уверена, их опыт будет очень полезен для изучения нашими специалистами. Надеюсь, этот визит станет для нас началом многолетней дружбы и плодотворного сотрудничества, — говорила замминистра имущественных и земельных отношений ЛНР Нина Захарова.



«Евгений Анатольевич проделал большую нужную работу, Фаниль Анварович будет ее продолжать»

Назначение «Реальному времени» прокомментировал депутат Госсовета Татарстана, заместитель командира добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев:

— Отношусь положительно, считаю Фаниля Анваровича настоящим универсальным солдатом. Он много лет работал в службе безопасности раиса Республики Татарстан, знает специфику и понимает определенные моменты безопасности. К тому же он не один год работал в министерской должности, поэтому есть понимание, как взаимодействовать с органами государственной власти и муниципалитетами.

Назначение Фаниля Аглиуллина последовало за уходом предыдущего куратора подшефных городов Евгения Варакина на должность и. о. главы Верхнеуслонского района Татарстана. За Лисичанск и Рубежное он отвечал с сентября 2022-го. Год назад глава ЛНР Леонид Пасечник вручил Варакину медаль «За заслуги» II степени за эффективное выстраивание взаимодействия с властями и местными жителями, координацию работы по восстановлению подшефных населенных пунктов и оказание гуманитарной помощи местному населению. По его словам, в передаче полномочий от Варакина к Аглиуллину есть определенная преемственность.

— Евгений Анатольевич проделал большую нужную работу, Фаниль Анварович будет ее продолжать. Я думаю, что как только мы подальше отодвинем линию боевого соприкосновения от Лисичанска и Рубежного, там начнутся полноценные восстановительные работы, опыт Фаниля Анваровича на посту главы Минземимущества как раз пригодится. Он будет контролировать расходы и ведение восстановительных работ, а также всю поддержку от Республики Татарстан, в том числе финансовую и материальную. Уверен, что Фаниль Анварович с поставленными задачами справится, — заключил Шарафиев.