Сегодня в Казани на бескондукторную систему оплаты перешел маршрут троллейбуса №5

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани на бескондукторную систему оплаты перешел маршрут троллейбуса №5. По данному пути в столице Татарстана курсирует 20 транспортных средств, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

На маршруте троллейбуса №5 будет работать служба контрольно-ревизионного отдела предприятия. Контроль оплаты проезда будет осуществляться при помощи переносного ревизорского валидатора.

Оплату на маршрутах троллейбуса можно будет произвести при помощи валидаторов, которые будут закреплены на поручнях у дверей. В случае наличной оплаты билет на проезд можно будет получить у водителя.

Стоит подчеркнуть, что с 10 июня на бескондукторную систему оплаты перешел трамвай маршрута №5а. В настоящее время на нем специалисты проводят дополнительные отладки. Составы по этому маршруту выйдут на линию с бескондукторной системой оплаты проезда на следующей неделе.

Разиль Самигуллин