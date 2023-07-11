В России составят прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие стройматериалы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти России сформируют прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие стройматериалы. Он будет рассчитан до 2030, сообщает пресс-служба правительства страны.

Прогноз баланса спроса и предложения затронет строительные материалы, цена которых составляет превышает 80% общей сметной стоимости работ. Работой по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина займутся Минстрой, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Росстат и ФАС.

Документ ответственные ведомства должны подготовить до 20 июля 2023 года. По задумке властей он поможет определить меры поддержки производителей стройматериалов и избежать их нехватки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле 2023 года Минстрой России анонсировал появление системы оценки рисков подорожания строительных материалов. В ней будут две зоны-критерия: желтая, указывающая, что цены находятся в пределах инфляционных ожиданий, и красная.

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Татьяна Демина