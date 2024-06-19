С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев

Фото: Максим Платонов

С начала текущего года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Новости».

В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», проводимой МВД, удалось пресечь более 50 000 правонарушений в сфере миграции. За пределы России выдворили около 9 000 иностранцев, к административной ответственности привлекли более 6 000 работодателей за незаконный труд мигрантов.

Кроме того, было возбуждено около 2 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.

Рассматривая показатели прошлого года, Ирина Волк отметила, что всего в 2023 году за пределы страны удалили почти 110 000 лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года. В 2023 году на иностранных граждан составили более 2,3 миллиона протоколов. При этом только за первый квартал этого года — около 700 тысяч.

Органы внутренних дел ужесточили контроль за работодателями. Количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось за январь — май 2024 года на 40%.

Стоит подчеркнуть, что вчера Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении миграционного режима высылки для иностранных граждан в случае, если у них нет законных оснований находиться на территории России.

Разиль Самигуллин