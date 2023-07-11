Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.

В законе закреплены такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)» и так далее. Уточнено определение «иностранная валюта» — под него попадает и национальная цифровая валюта, выпущенная зарубежными центральными банками.

За Банком России закреплены функции по организации и обеспечению функционирования платформы цифрового рубля. Он также несет ответственность за сохранность таких денег и правильность учета информации об операциях с ними.

Федеральный закон о внедрении цифрового рубля вступит в силу 1 августа 2023 года. Исключение сделано для положений, для которых установлен иной срок их вступления в силу.

Создание прототипа платформы цифрового рубля в России завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. В марте Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако пилот не запустился в заявленные сроки. Что «тормозит» введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Центробанк надеется начать реальные операции с цифровым рублем в июле — августе. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в начале июля выразила мнение, что цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам на горизонте 2025—2027 годов. По ее словам, до 2024 года страна «будет жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Полномасштабное внедрение цифрового рубля займет несколько лет.



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Маргарита Головатенко