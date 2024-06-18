Стало известно, что один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове, выжил

Фото: Максим Платонов

Стало известно, что один из террористов, захвативших СИЗО в Ростове, выжил. Это Д. Камнев 1996 года рождения, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выживший террорист находился в СИЗО по приговору за участие в деятельности экстремистской организации. Утром 16 июня обвиняемые захватили в заложники сотрудников.

О том, что в Ростове-на-Дону успешно завершилась операция по освобождению сотрудников следственного изолятора, взятых в заложники заключенными, стало известно около 12.00 мск.

Разиль Самигуллин